«Укрзализныця» завершает создание единой информационной системы

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») завершает создание единого программного обеспечения и информационных систем для всех железных дорог и предприятий железнодорожной отрасли.

Как сообщил УНИАН генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак, без такой системы невозможно осуществлять руководство железными дорогами непосредственно из Киева.

«Сегодня мы делаем единое программное обеспечение для всего. Построили новый Центр обработки данных (ЦОД) на IBM платформе и сегодня должны централизовать все программное обеспечение, ввода данных и управления всеми процессами. Будет взаимосвязь и единая информационная база», - сказал он.

Гендиректор «Укрзализныци» также отметил, что железнодорожники улучшили сервис для клиентов, в частности, при помощи новых автоматизированных систем обработки данных.

«Сейчас все грузовые перевозки осуществляются по электронным документом. В этом году мы закрываем внешние стыки и транзитные перевозки, и создаем единый расчетный центр», - сказал он.

Кроме того, В.Козак напомнил, что до конца 2012 года «Укрзализныця» намерена завершить внедрение системы продаж проездных документов через Интернет.

«Уже есть договоренность с налоговой инспекцией по опытной эксплуатации в ноябре-декабре электронного проездного документа. Бланка строгой отчетности не будет, и мы рассматриваем вопрос закупки считывателей для проводников. В дальнейшем информация автоматически поступать в автоматическую систему и система сама определяет, где сел пассажир, где свободные места, а где можно пустить места в продажу. До конца года мы эту систему внедрим», - сказал он.

Кроме того, гендиректор отметил, что до конца 20112 года будет создана электронная карта железных дорог.

«Каждый поезд будет отслеживаться на карте украинской железных дорог. Эти технологии позволят нам уйти от человеческого фактора. Новые технологии улучшат условия для транзитных перевозок и планирование источников доходов», - сказал он.

Напомним, единая автоматизированная система управления грузовыми перевозками «Укрзализныци» (АСК ВП УЗ-Е), которая объединила в себе электронные базы данных по всем шести железных дорог Украины, была введена в промышленную эксплуатацию 7 июля 2012 года.

На ее платформе был создан единый Центр обработки данных «Укрзализныци».

Для реализации этого проекта было закуплено современный программно-аппаратный комплекс, на основе которого создан центр обработки данных (ЦОД).

Ежесуточно в системе обрабатывается более 650 тыс. запросов, в том числе более 250 тыс. базоформирующих и свыше 204 тыс. информзапросов.

Среднее время обслуживания запроса - меньше 0,8 секунды.