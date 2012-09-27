Страховые выплаты пассажирам в случае ДТП могут увеличить до 408 тыс. грн

Министерство инфраструктуры Украины предлагает увеличить сумму страховых выплат попавшим в ДТП пассажирам лицензированного транспорта до 24 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Соответствующий проект постановления правительства «О внесении изменения в Положение об обязательном личном страховании от несчастных случаев на транспорте» разработали специалисты Департамента безопасности Мининфраструктуры.

Напомним, на сегодняшний день сумма выплат пострадавшим от несчастных случаев на транспорте составляет 6 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Размер необлагаемого минимума дохода граждан составляет 17 грн.

В 2011 году при страховании пассажиров от несчастных случаев на транспорте страховым компаниям предприятиями, подведомственными Мининфраструктуры, было перечислено 86,114 млн грн.

Страховые выплаты по 57 страховым случаям составили 358,938 тыс. грн или 0,42% от перечисленных средств.