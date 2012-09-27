В Украине около 1 млн пенсионеров пользуются Интернетом.

Об этом вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко заявил во время выступления на конференции «Украина: побеждать благодаря информационным технологиям» в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе правительственного чиновника.

С.Тигипко отметил, что на сегодняшний день в Украине Интернетом пользуются свыше 17 млн. чел. в возрасте от 15 лет, при этом темпы роста интернет-аудитории одни из самых высоких в Европе.

Количество интернет-пользователей среди пенсионеров, по его словам, за последние три года выросло более чем в три раза и составляет около 1 млн чел.

Как сообщал УНИАН, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) до конца сентября завершит разработку «личного кабинета» на своем сайте. Об этом заявил 27 сентября вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко.

«На базе этого офиса человек сможет видеть взносы в Пенсионный фонд, сможет сам сделать расчет своей будущей пенсии, посмотреть все информационные материалы», - сказал С.Тигипко.

По его словам, данный сервис планируется расширить в дальнейшем, чтобы через него граждане могли получать все социальные услуги и субсидии. Данный проект разрабатывается совместно с Всемирным банком, и его введение запланировано на 2013 год.

Таким образом, как отметил С.Тигипко, в 2013 году планируется введение электронной социальной карты гражданина. Однако, по его словам, введение данной системы будет зависеть от «проникновения Интернета».