НКРСИ одобрила новый порядок госнадзора за пользованием радиочастотным ресурсом

На очередном заседании Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), одобрен проект решения «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора за пользованием радиочастотным ресурсом (РЧР) Украины в полосах радиочастот общего пользования». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Документ определяет процедуру осуществления государственного надзора за пользованием РЧР Украины в полосах радиочастот общего пользования и реализацией радиоэлектронных средств (РЭС), излучающих устройств (ИУ), а также права и обязанности субъектов надзора в сфере пользования радиочастотным ресурсом.

Документ также определяет порядок и организацию проведения плановых и внеплановых проверок, их последствия и порядок оформления результатов проверок.

Необходимость принятия нового порядка госконтроля вызвано тем, что нормы действующего не согласовываются, а в некоторых положениях противоречат нормам Закона Украины «О радиочастотном ресурсе Украины».

В НКРСИ считают, что принятие новой редакции порядка будет способствовать усовершенствованию механизма государственного надзора в сфере пользования РЧР Украины, а также упорядочит отношения между НКРСИ и пользователями РЧР Украины, субъектами ведения хозяйства, которые осуществляют ввоз из-за границы РЭС и ИП.