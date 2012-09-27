Козак: железные дороги без обновления парка не смогут обеспечить грузовые перевозки

Железные дороги Украины при условии роста производства в 2013-2014 году не смогут обеспечить грузовые перевозки без доинвестирования в обновление грузового подвижного состава.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Владимир Козак.

«В случае недоинвестирования и недостатка ресурсов на обновление подвижного состава и при условии роста производства в 2013 - 2014 годах мы не сможем имеющимся подвижным парком обеспечить грузовые перевозки», - сказал он.

В.Козак отметил, что железные дороги Украины уже в 2011- начале 2012 года, когда наблюдался рост производства и увеличение грузопотока, «уже не могли обеспечить в полном объеме грузовые перевозки из-за отсутствия вагонов и локомотивов».

«Мы недогружали 1000 вагонов в сутки, а это потеря доходов», - сказал он.

При этом гендиректор отметил, что тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом на территории Украины остаются самыми низкими среди стран СНГ и Европы.

В частности, тарифы (внутренние, экспорт, импорт) на перевозку грузов в пределах Польши в 4,3 раза выше, чем в Украине, в Венгрии - в 3,5 раза выше, в Румынии - более чем в 3 раза выше, в Словакии - в 3,5 раза, в Белоруссии - почти в 2 раза, в России - в 1,5 раза, Казахстане - в 1,1 раза выше.

Тарифы на перевозку транзитных грузов вагонами «Укрзализныци» ниже, чем Венгрии в 3,2 раза, в 2,8 раза ниже, чем в Польше, в 2,3 раза ниже, чем в Румынии, в 2, 3 раза, чем в Словакии, в 1,5 раза, чем в России, в 1,4 раза, чем в Казахстане и в 1,3 раза ниже, чем в Белоруссии.

По информации В.Козака, в 2008 году перевозка железной руды стоила 7,9 доллар за тонну, в 2009 году — 5,1 доллара за тонну, в 2010-м - 5 долларов за тонну. Только в 2011 году тарифы на перевозку железной руды увеличились до 6,1 долларов за тонну и остаются на этом же уровне и в 2012 году.

Аналогичная ситуация складывается с перевозкой других видов грузов.

«В последние годы тарифы на грузовые перевозки вагонами «Укрзализныци» не повышались, а на некоторые виды грузов даже снижались. Государство таким образом поддерживала рентабельность других отраслей экономики во время кризиса, а «Укрзализныця», в свою очередь, постоянно недополучала инвестиционный ресурс для обновления подвижного состава, теряя позиции на рынке грузовых перевозок», - сказал В.Козак.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году из-за отсутствия индексации тарифов на грузовые перевозки железные дороги Украины недополучат более 2 млрд грн, а в государственный бюджет не поступит 735 млн грн налоговых платежей.

Напомним, в рамках реорганизация грузовых перевозок в начале 2012 года «Укрзализныця» изменила методику расчета тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, в частности, включив в тариф плату за возврат порожнего вагона.