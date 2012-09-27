«Укрзализныця» в 2012 году привлечет кредиты на 8,4 млрд грн

Общий объем кредитных ресурсов, которые железные дороги Украины привлекут в 2012 году составит 8,4 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укразлизныця»), это закреплено сводным финансовым планом железных дорог Украины на 2012 год.

Согласно финансовому плану, кредитные ресурсы направляются на развитие крупных инфраструктурных проектов, в частности, на увеличение пропускной способности железных дорог (расширение металлических мостов по ст. Севастополь, строительство двухпутных вставок на направлении Гребенка-Полтава), строительство межрегионального центра технического обслуживания межрегиональных поездов на ст. Дарница в Киеве, реконструкцию ремонтно-экипировочного депо Харьковского участка, модернизацию пути и подвижного состава, дальнейшая электрификация и строительство Бескидского тоннеля.

Предусмотренные финансовым планом привлеченные средства будут направлены, в частности, на финансирование «Программы обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012 - 2016 годы», которая предусматривает приобретение в 2012 году 66 локомотивов на сумму не менее 3 млрд грн, а в целом до 2016 года включительно - 509 локомотивов.

Кроме того, «Укралзиныця» сообщает, что за 2012 года все очередные платежи по ранее заключенным с банковскими учреждениями кредитным соглашениям выплачены вовремя и в требуемой сумме.

«Без привлечения финансовых ресурсов заменить тяговый подвижной состав в запланированных объемах дороги не смогут. Сотрудничество с банковскими учреждениями является чрезвычайно важным направлением для получения необходимого финансового ресурса. Для «Укрзализныци» финансовая дисциплина, своевременное и в полном объеме выполнение своих обязательств по расчетам с финансовыми учреждениями, банками, лизинговыми компаниями и другими инвесторами является безусловным приоритетом в работе», - отмечает «Укрзализныця».

Напомним, финансовый план предусматривает, что железные дороги Украины в 2012 году освоят 14 млрд грн капитальных инвестиций, из них средства государственного и местных бюджетов составят только 798 млн грн.

Как сообщал УНИАН, финплан железных дорог на 2012 год предусматривает чистую прибыль 2012 году в размере 496,4 млн грн, убыток от пассажирских перевозок - 7,2 млрд грн.

Общая сумма доходов железных дорог от обычной деятельности в 2012 году составит 57,2 млрд грн. Расходная часть финансового плана с учетом налога на прибыль от обычной деятельности составляет 56,7 млрд грн.

Напомним, чистая прибыль украинских железных дорог по итогам 2011 года увеличилась на 11,3% по сравнению с 2010 годом - до 706,4 млн грн.

Общие поступления налогов всех уровней от железных дорог составили в 2011 году 12,6 млрд грн.