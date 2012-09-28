Корпорация IBM открыла представительство в Харькове

В Харькове начал работу офис корпорации IBM.

Об этом на пресс-конференции 27 сентября сообщила руководитель по развитию бизнеса компании в Центральной и Восточной Европе Карла Карвальо.

Она отметила, что одним из приоритетов корпорации является расширение присутствия в регионах.

По словам Карвальо, офис IBM в Харькове является четвертым представительством компании в Украине. Ранее офисы были открыты в Днепропетровске, Донецке и Киеве. В Харькове компания в основном будет заниматься сервисным обслуживанием клиентов, бизнес-аналитикой, а также будет предлагать проекты по направлениями «умная планета, умный город», управление водными и энергоресурсами.

Заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Андрей Моченков отметил, что работа по размещению офиса IBM в Харькове началась в ноябре 2011 года, когда Харьков посетила вице-президент корпорации IBM Аманда Гарланд.

А.Моченков отметил, что облгосадминистрация предложила IBM принять участие в создании IT-парка в Харьковской области.

Справка УНИАН. Корпорация IBM – один из мировых лидеров ИТ-индустрии, доход корпорации в 2011 году составил 106,9 млрд долл.