С 1 октября подешевеют железнодорожные билеты

С 1 октября вступит в действие понижающий календарный коэффициент индексации стоимости проезда в пассажирских поездах 0,93, который снизит стоимость проезда в пассажирских поездах.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), коэффициент будет применяться к билетам на все категории вагонов (СВ, купейные, плацкартные, общие, а также первый, второй и третий класс скоростных поездов), кроме пригородных поездов.

Например, на период до 24 декабря (при действии календарного коэффициента 0,93 и коэффициента по дням недели - 1,0) базовая стоимость проезда в понедельник, вторник и среду поездом № 91 Киев - Львов составит в купе - 162,33 грн, в плацкартном вагоне - 78,68 грн. Сейчас стоимость проезда в поезде № 91 Киев - Львов составляет в купе - 171,54 грн, в плацкартном вагоне - 82,73 грн.

Также уменьшится стоимость проезда в межрегиональных скоростных электропоездах Интерсити +.

В понедельник, вторник и среду стоимость проезда во 2-м классе «Украинского экспресса» составит по направлению Киев - Харьков — 214,79 грн (до 1 октября - 234,42 грн), Киев - Львов -239,24 грн (до 1-го октября - 261,23 грн), Киев - Донецк -285,63 грн (до 1 октября - 312,10 грн).

Стоимость проезда в первом классе в направлении Киев-Харьков составит 316,06 грн (до 1-го октября - 334,53 грн), Киев - Львов — 354,96 грн (до 1 октября - 375,76 грн), Киев - Донецк - 421,79 грн (до 1 октября - 446,62 грн).

Напомним, что в сентябре действовал коэффициент 1,02.

Справка УНИАН. Приказом № 170 Министерства инфраструктуры Украины определено 13 различных календарных периодов, которые будут влиять на стоимость проезда.

Стоимость билета и плацкарты корректируется на коэффициенты по календарным периодам и дням недели.

Так, на четверг и субботу установлено снижение стоимости проезда на 10% от базовой стоимости, а на пятницу и воскресенье - повышение на 10%.

При оформлении билета на электропоезда Интерсити + в направлении "туда и обратно" применяется скидка в размере 10% от стоимости проезда.