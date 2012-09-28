На ЮЗЖД задержали 112 человек за хождение по путям в неустановленных местах

Военизированная охрана Юго-западной железной дороги (ЮЗЖД) в августе 2012 года за хождение по путям в неустановленных местах задержала 112 человек, которые были оштрафованы на общую сумму 3,826 тыс. грн.

Как сообщает ЮЗЖД, всего за 8 месяцев 2012 года ВОХР ЮЗЖД за хождение по путям в неустановленных местах задержала 885 человек, с которых был взыскан штраф в размере 30,301 тыс. грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

По итогам 2011 года ЮЗЖД увеличила чистую прибыль на 47,2% по сравнению с 2010 годом - до 128,965 млн грн.