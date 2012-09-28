Facebook запустил новый сервис, позволяющий отправлять реальные подарки

Крупнейшая в мире соцсеть Facebook запустила новый сервис Gifts, который позволит пользователям отправлять реальные подарки друг другу, пишет Los Angeles Times. Теперь соцсеть может составить прямую конкуренцию крупнейшим интернет-ритейлерам Amazon.com и eBay. По мнению аналитиков, новый сервис позволит Facebook увеличить ежегодные доходы на 872 млн долл.

Пока новый сервис будет доступен только в США. Партнерами Facebook по отправке подарков стали около 100 компаний, в том числе сеть кофеен Starbucks, кондитерская Magnolia Bakery и цветочный магазин 1-800-Flowers.com. Пользователи смогут отправлять своим друзьям футболки, кексы и чучела животных.

Пользователь, которому предназначается подарок, должен будет ввести адрес доставки. Кроме того, у него будет возможность поменять подарок.

После провального IPO, состоявшегося 18 мая, соцсеть подвергается жёсткой критике со стороны инвесторов, заявляющих, что Facebook не может найти эффективные источники дохода, кроме рекламы на сайте. Капитализация соцсети после первичного размещения бумаг обвалилась почти на 5 п.п., пишет «Газета.Ru».