Железные дороги Украины на 27 сентября перевезли более 15 млн тонн зерновых

Железные дороги Украины на 27 сентября 2012 года перевезли 15,287 млн тонн зерновых.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, железные дороги перевезли на экспорт 13,441 млн тонн зерна, во внутреннем сообщении - 1,845 млн тонн зерна.

Донецкая железная дорога (ДЖД) перевезла 657,8 тыс. тонн зерна, Приднепровская (ПЖД) - 988,3 тыс. тонн, Южная (ЮЖД) - 4,77 млн тонн, Юго-Западная железная (ЮЗЖД) - 4,205 млн тонн, Львовская (ЛЖД) - 1,099 млн тонн, Одесская (ОЖД) - 3,565 млн тонн.

С начала января среднесуточно железные дороги нагружают 1 044 зерновозов.

Напомним, за 8 месяцев 2012 года железные дороги Украины перевезли 13,79 млн тонн зерновых грузов, в том числе 12,087 млн тонн - на экспорт.

Справка УНИАН. Всего инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11,5 тыс. вагонов.