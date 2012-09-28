В Киеве автомобили должников будут эвакуировать на спецплощадки

В столице автомобили должников, объявленных в розыск, будут эвакуировать на специальные площадки или стоянки.

Об этом сообщается на официальном сайте Управления ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве.

В частности, вчера, 27 сентября, на совместном совещании с руководством указанного Управления и руководством Управления Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Киеве был рассмотрен ряд вопросов относительно процедуры временного задержания, хранения транспортных средств на специальных площадках и стоянках и их возврата.

Внимание акцентировалось на том, что в соответствии с постановлением Кабинета министров от 17 декабря 2008 года № 1102 в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст.40 Законом "Об исполнительном производстве”, уполномоченное лицо Госавтоинспекции немедленно временно задерживает такое транспортное средство и доставляет на специальную площадку или стоянку.

Для доставки транспортного средства инспектор ГАИ вызывает эвакуатор через дежурного по подразделению Госавтоинспекции.

В большинстве это автомобили, владельцы которых не рассчитались по банковскому кредиту, имеют долг по квартплате, не выплачивают алименты и т.п.

В случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск, уполномоченное лицо Госавтоинспекции немедленно временно задерживает такое транспортное средство и доставляет на специальную площадку или стоянку. При этом складывается акт осмотра и временного задержания транспортного средства в присутствии двух свидетелей и представителя предприятия, учреждения или организации, который доставляет транспортное средство на специальную площадку или стоянку.

В течение трех суток Госавтоинспекция должна сообщить государственному исполнителю о временном задержании транспортного средства.

Возврат временно задержанного транспортного средства должника, которое хранится на специальной площадке или стоянке, осуществляется только по требованию государственного исполнителя.

В ГАИ отмечают, что автомобиль должника считается объявленным в розыск только после вынесения соответствующего постановления государственного исполнителя.