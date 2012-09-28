Аэропортам Львова и Донецка могут разрешить устанавливать понижающие коэффициенты сборов

Министерство инфраструктуры Украины предлагает разрешить международным аэропортам «Львов» и «Донецк» устанавливать понижающие коэффициенты - от 0,2 до 0,1 - аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов и пассажиров.

Проект соответствующего приказа Мининфраструктуры опубликован на сайте ведомства.

«Предоставление руководителям аэропортов права устанавливать коэффициенты к ставкам аэропортовых сборов создаст возможность для более эффективного сотрудничества аэропорта и авиакомпаний, и привлечения дополнительных авиационных перевозчиков», - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Напомним, на сегодняшний день в компетенции аэропорта находится, в частности, плата за наземное обслуживание воздушных судов. Государство регулирует размер трех сборов - сбора за взлет и посадку, пассажирского сбора, сбора за авиабезопасность.

При этом авиакомпания платит сбор за взлет и посадку, остальные сборы включены в стоимость билета пассажира и не представляют расходов для авиакомпании.

Сбор за взлет и посадку для авиакомпаний на внутренних рейсах для самолета Boeing 737 массой 55 тонн составляет 1,05 доллара за 1 тонну взлетной массы.

Аэропортовый сбор, который пассажиры покрывают сами при покупке билета, на внутренних линиях составляет 2,5 доллара с пассажира и сбор за авиабезопасность - 1,5 доллара с пассажира.