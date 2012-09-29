На Прикарпатье по факту пожара в дизель-поезде возбуждено уголовное дело

На Прикарпатье возбуждено уголовное дело по факту пожара в дизель-поезде, который произошел 14 сентября.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области. По предоставленной информации, Ивано-Франковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц производственного подразделения «Моторовагонне депо Коломыя» Львовской железной дороги по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 276 Уголовного Кодекса Украины. Работники обвиняются в проведении некачественного ремонта и нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, что стало причиной возгорания дизель-поезда и вагона. Ущерб, нанесенный огнем, составляют более 18 тыс. грн.

Досудебное следствие по уголовному делу продолжается.

Справка УНИАН. Пожар произошел на поезде сообщением «Ивано-Франковск - Вороненка» 14 сентября недалеко от с. Братковцы Тисменецкого района. Пассажиры не пострадали.