В Беларуси на ряде дорог введут автоматизированную систему сбора платы за проезд

В Беларуси будет создана автоматизированная система сбора платы за проезд механических транспортных средств по отдельным дорогам, позволяющая взимать плату без остановки транспортных средств и использования шлагбаумов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, соответствующее решение содержится в указе № 426, который Александр Лукашенко подписал 27 сентября.

«Плата за проезд по расчетному сегменту (минимальному участку) платной автомобильной дороги взимается государственным учреждением «Бел автострада» и определяется как произведение тарифа платы за один километр, установленного для соответствующей категории транспортного средства, и протяженности в километрах расчетного сегмента», - говорится в сообщении пресс-службы Президента Беларуси.

При этом документом предусмотрено, что от платы за проезд по платным автомобильным дорогам освобождаются транспортные средства, зарегистрированные на территории государств – участников Таможенного союза, с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, мопеды и мотоциклы, зарегистрированные на территории Республики Беларусь, колесные тракторы и самоходные машины, транспортные средства оперативного назначения, транспортные средства, используемые в целях обеспечения обороноспособности и правопорядка, маршрутные транспортные средства, осуществляющие городские перевозки пассажиров, а также транспортные средства, используемые в целях оказания медицинской помощи, ликвидации чрезвычайных ситуаций или перевозок грузов гуманитарной помощи населению Республики Беларусь и других государств.

Справка УНИАН. В настоящее время в Республике Беларусь действует одна платная дорога - M1 (Брест-Минск-граница РФ). Плата за проезд по этой дороге взимается с владельцев иностранных автомобилей, кроме граждан Беларуси, России и Казахстана.