Яхта «Скорпиус» с украинско-российским экипажем за 60 дней обогнула Северный полюс.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь экспедиции Анна Субботина.

«Кругосветная полярная парусная экспедиция на яхте «Скорпиус» завершила плавание вокруг Арктики в г.Какорток (юго-запад Гренландии) – в той же точке, где начался арктический этап. Впервые в мире парусное судно обогнуло Северный полюс, пройдя все часовые пояса, всего за 60 дней», - сказала А.Субботина.

По ее словам, замкнув кольцо вокруг Арктики, моряки «Скорпиус» установили сразу три рекорда. Первый – по скорости кругосветного плавания вокруг Арктики (быстрее на однокорпусном паруснике этого еще никто не делал), второй - по дальности захода в северные широты Арктики парусного судна, и третий – две кругосветки (Южный и Северный полюса) за один год.

А.Субботина сообщила, что экипаж отважился обогнуть Северный полюс максимально близко к центру Земли, по коридору в районе 77-82 градуса северной широты от Шпицбергена до Канадского Арктического архипелага. Это севернее Земли Франца Иосифа, Северной Земли, Новосибирских островов. До сегодняшнего дня проход этим маршрутом по Северному Морскому Пути осуществлялся только с помощью ледоколов. Суда другого класса, тем более парусные, так далеко заходить не решались, подчеркнула она.

Она напомнила, что это уже не первое достижение экипажа «Скорпиус», отправившегося 18 сентября 2011 года в кругосветное плавание вокруг Южного и Северного полюсов. Первый рекорд моряки установили во время экспедиции вокруг Антарктиды – по дальности захода в южные широты (74 параллель южной широты в море Росса).

За прошедший год 100-футовая (29,5 метров) яхта с 7-ю отважными моряками (4 россиян и 3 украинца) на борту преодолела более 50 тысяч морских миль через все океаны и полярные моря планеты. Это свыше 90 тысяч километров под парусом в практически не изученных районах Мирового океана по беспримерно экстремальному маршруту через ледяные шторма, льды и туманы, полярный холод. В ходе плавания интернациональный экипаж яхты «Скорпиус» выполнил несколько научных программ, связанных с морской биологией, и протестировал навигационную систему «ГЛОНАСС» в полярных широтах.