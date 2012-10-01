ГАИ планирует испытать российский прибор для выявления нетрезвых водителей

Государственная автомобильная инспекция планирует испытать прибор российского производства, который позволяет выявлять на дороге нетрезвых водителей за рулем автомобилей на расстоянии нескольких сотен метров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил временно исполняющий обязанности начальника Управления ГАИ МВД Украины Владимир Резников.

«У наших коллег из России есть такой специальный технический прибор, который называется «Бутон», который на расстоянии приблизительно 300 метров сигнализирует сотрудникам ГАИ о том, что в салоне приближающегося автомобиля или у водителя, или у пассажира есть признаки алкогольного опьянения», - сказал он.

При этом В.Резников отметил, что на протяжении двух недель намерен доложить министру внутренних дел Виталию Захарченко об опыте использования в России этого прибора, после чего, скорее всего, будет принято решение о его экспериментальном использовании в Украине.

В зависимости от результатов испытания и прохождения сертификации в Украине этот прибор будет приобретен и передан на использование инспекторам ГАИ, добавил В.Резников.