МАУ открыла прямой авиарейс из Харькова в Подгорицу (Черногория)

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» открыла прямой авиарейс из Харькова в Подгорицу - столицу Черногории.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании DCH.

Рейс открыт 30 сентября. Перелеты будут выполняться авиакомпанией МАУ на регулярной основе. Тип воздушных судов – АН-148 и Boeing 737.

Рейсы в Подгорицу будут выполняются совместно с туроператором «Харьковкурорт-сервис». Билеты можно приобрести как в офисах туроператора и его партнеров, так и на сайте авиакомпании.

Как сообщается на сайте туроператора «Харьковкурорт-сервис», рейсы будут выполняться раз в неделю, по субботам.

По словам генерального директора компании «Нью Системс АМ» (компания-оператор Международного аэропорта «Харьков», входит в группу DCH Александра Ярославского) Владимира Васильченко, благодаря данным рейсам пассажиры Международного аэропорта «Харьков» смогут на протяжении осенне-зимнего сезона без получения визы путешествовать в Черногорию.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Основная деятельность – пассажирские и грузовые перевозки. Флот МАУ состоит из двух десятков самолетов Boeing 737 различных модификаций. Базовым аэропортом МАУ является Государственный международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).