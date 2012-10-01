«Укрпочта» оштрафована за злоупотребление монопольным положением

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал «Укрпочту» (Киев) на 70 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

Как установил АМКУ, предприятие необоснованно отказало отдельным субъектам хозяйствования в заключении договоров на реализацию знаков почтовой оплаты. «Укрпочта» мотивировала свой отказ тем, что в соответствующих областях и городах функционирует разветвленная сеть объектов почтовой связи, в полной мере обеспечивающая потребности потребителей.

«Вместе с этим, право реализовывать знаки почтовой оплаты имеет не только «Укрпочта», а также и юридические и физические лица на договорной основе в соответствии с законодательством Украины», - говорится в сообщении АМКУ.

При определении размера штрафа учтено, что «Укрпочта» признала и прекратила нарушение и способствовала расследованию дела.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины. «Укрпочта» предоставляет около 50 видов услуг в 14 тыс. отделений по всей Украине.