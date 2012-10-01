ГАИ установит на дорогах приборы с фотовидеофиксацией нарушений скоростного режима

Государственная автомобильная инспекция намерена установить на дорогах приборы с функциями фотовидеофиксаций нарушений транспортными средствами скоростного режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил временно исполняющий обязанности начальника Управления ГАИ МВД Украины Владимир Резников.

«Я уверен, что мы до конца года, а возможно даже раньше начнем отходить от использования приборов, которые фиксируют скорость, но не имеют функций фотовидеосъемок, таких как «Беркут», «Искра», «Радис», и будем использовать для контроля дорожного движения приборы, которые имеют функцию фотовидеофиксации, а именно прибор «Гарпун» на базе прибора «Трукам» или прибор «Визир», - сказал В.Резников.

Он также отметил, что новое оборудование будет использоваться в первую очередь в местах, где чаще всего происходят ДТП. Приборы установят в специальные «антивандальные» боксы.

По словам В.Резникова, управление этими приборами будет осуществляться дистанционно: либо из патрульного автомобиля, либо из стационарного поста ГАИ, что сделает невозможным вмешательство в их работу инспекторов. В случаях выявления приборами нарушителей правил дорожного движения, сотрудники ГАИ будут останавливать автомобили этих водителей, добавил он.