Литвин считает неактуальным законопроект о продаже SIM-карточек по паспортам

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин считает, что сейчас не актуально принимать законопроект, который предусматривает продажу SIM-карточек мобильных операторов лишь по паспортам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Спикер отметил, что хочет сказать по этому поводу «свою точку зрения как человек, который не носит мобильный телефон, – мне эта идея не очень нравится».

«Я понимаю, что сегодня человек и так находится под тотальным контролем государства, а ужесточение такого контроля является опасным для граждан», - добавил В.Литвин.

По его словам, возможно, это и оправдано с точки зрения борьбы с разного рода проявлениями терроризма. В то же время он добавил, что на сегодняшний день для «Украины нет внешних угроз, у нас есть проблема внутренних угроз – это противостояние и культивирование ненависти в политической среде».

В.Литвин уверен, что в данном вопросе не нужна спешка. «Спешки в принятии этого решения, даже если оно будет предложено, не будет в депутатской среде», - добавил В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, в ВР зарегистрирован разработанный Госспецсвязи Украины законопроект, который предусматривает запрещение предоставления телекоммуникационных услуг без идентификации пользователей, в частности услуг мобильной связи, где самым распространенным способом получения услуг является приобретение SIM-карточек без заключения договоров.

В аналитической записке Госспецсвязи объясняется, что "введение процедуры предоставления телекоммуникационных услуг с использованием идентификационных телекоммуникационных карточек на основании заключенного между оператором телекоммуникаций и потребителем телекоммуникационных услуг договора в порядке, определенном Кабинетом министров Украины, даст возможность потребителям получать соответствующие телекоммуникационные услуги согласно договору, а правоохранительным органам - идентифицировать потребителей при проведении мероприятий по предотвращению правонарушений и их раскрытию".

Госспецсвязи считает, что в результате принятия законопроекта будет усовершенствован порядок получения правоохранительными органами информации о потребителях телекоммуникационных услуг и предоставленных телекоммуникационных услугах, появится возможность определить порядок приобретения идентификационных телекоммуникационных карточек потребителями, что позволит правоохранительным органам "эффективнее исполнять обязанности по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, природной среды, интересов общества и государства от противоправных посягательств с использованием телекоммуникационной составляющей".

Читайте также: Украинцев «пересчитают» по SIM-картам