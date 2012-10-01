Укртрансинспекция в октябре-декабре проверит 400 автоперевозчиков

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) в октябре-декабре 2012 года проверит 395 автоперевозчиков.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, в частности, Укртрансинспекция проверит 34 перевозчика в Луганской области, 25 - в Киевской, 21 - в Тернопольской, по 20 - в Донецкой и Харьковской, по 18 перевозчиков в Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях.

Кроме того, по 16 автоперевозчиков будет проверено в Одесской и Черкасской области, 15 - в Киеве, по 14 - в Днепропетровской и Черновицкой областях, по 13 — в Волынской, Запорожской и Николаевской областях, по 12 - в Крыму и Черниговской области, по 10 - в Житомирской, Закарпатье, Кировоградской и Львовской, 9 - в Ривненской области, 8 - в Полтавской, по 7 - в Херсонской области и Севастополе.

Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».

Укртрансинспекция занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.