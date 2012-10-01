«Укрзализныця» усилила контроль за состоянием пути на направлениях скоростного движения

Специалисты путевого хозяйства Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в течение 4-х месяцев с начала внедрения ускоренного железнодорожного движения увеличили контроль за геометрическим состоянием пути вагонами-путеизмерителями с 2-х до 4-х раз в месяц на направлениях Киев-Львов и Киев-Донецк.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», вагоны-путеизмерители контролируют соответствие путей нормативным параметрам, в частности, по соотношению рельсов друг к другу по высоте и ширине.

В месяц один вагон-путеизмеритель тестирует 4-4,5 тыс. км железнодорожного полотна.

Кроме этого, проверка рельсового хозяйства на направлениях ускоренного движения осуществляется специальными вагонами-дефектоскопами и дефектоскопами съемного типа.

Также для визуального контроля за состоянием пути организованы ежедневные обходы участков опытными монтерами.

Раз в декаду путевые мастера и бригадиры путевых бригад осуществляют проверку пути и других объектов железнодорожной инфраструктуры для определения характера и особенностей накопления деформации пути.

По словам начальника эксплуатационного отдела путевого хозяйства «Укрзализныци» Владимира Чемеринского, по данным компьютерной диагностики, состояние пути близко к идеальному.

Справка УНИАН. По железным дорогам Украины с конца мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс» из Киева во Львов, Донецк и Харьков курсируют скоростные электропоезда производства Hyundai Rotem.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.