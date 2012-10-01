УЗ: на направлении Киев-Днепропетровск много сложных кривых участков

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») отмечает значительное количество сложных кривых участков на направлении Киев-Днепропетровск, где вскоре планируется запуск скоростных межрегиональных электропоездов «Украинский экспересс».

«Здесь сложное направление, особенно от станции Мироновка до ст.Тараса Шевченко, через кривые участки пути надо будет уменьшать скорость. К тому же, в кривых большие затраты электроэнергии и нагрузки на ходовые части поезда», - рассказал УНИАН заместитель генерального директора «Укрзализныци» Игорь Гладких.

По словам И.Гладких, кривые участки составляют 39,7% развернутой длины направления Киев-Днепропетровск.

Общая развернутая длина направления Киев-Днепропетровск (общая длина всех четных и нечетных путей на направлении) составляет 959,4 км, эксплуатационная длина - 531 км.

И.Гладких также сообщил, что на направлении Киев-Днепропетровск в настоящее время проводятся тестовые рейсы межрегиональных электропоездов двойного тока производства Hyundai Rotem.

«Для начала скоростного движения нужно подготовить инфраструктуру - пути, стрелочные переводы, переезды, контактную сеть, устройства сигнализации и связи и другие. Последние 2 месяца на направлении Киев-Днепропетровск ведутся интенсивные работы, чтобы «Украинский экспресс» мог показать свое главное конкурентное преимущество - скорость и плавность движения», - сказал И. Гладких.

Справка УНИАН. Движение скоростных электропоездов «Украинский экспресс» по маршруту Киев-Днепропетровск-Киев железнодорожники планируют открыть этой осенью.

Скоростной межрегиональный электропоезд двойного тока производства компании Hyundai Rotem «Украинский экспресс» на новом направлении Киев-Днепропетровск почти половину пути (224 км) будет двигаться со скоростью 140 км в час.

Подготовку к запуску электропоезда на новом направлении проводят специалисты трех железных дорог Украины - Юго-Западной, Одесской и Приднепровской, по территории которых пролегает маршрут.