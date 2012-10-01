Яндекс запускает собственный браузер

Яндекс запускает свой собственный браузер, который использует облачные сервисы и технологии Яндекса. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании Яндекс.

В частности, в браузер встроены поисковые и навигационные подсказки с готовыми ответами от сервисов Яндекса, что позволяет быстро найти нужный сайт, узнать курсы валют и ситуацию на дорогах города. В адресной строке можно вводить как адреса сайтов, так и поисковые запросы.

Помимо поисковых продуктов, Яндекс интегрировал в браузер и другие облачные сервисы. например, встроенный в браузер переводчик. Браузер использует антивирусную технологию Яндекса и др.

При разработке браузера в качестве движка был выбран WebKit, который поддерживается многими разработчиками. Интерфейс базируется на открытом исходном коде Chromium. Яндекс расширил WebKit в своей платформе технологией Opera Turbo. Она позволяет быстро загружать страницы даже при низкой скорости соединения. Режим Turbo появится уже в следующей версии продукта. Кроме того, в программу добавлены последняя версия Adobe Flash и программа для просмотра PDF-файлов.

Браузер поддерживает операционные системы Windows и Mac OS. Интерфейс доступен на русском и английском языке, в ближайшее время появится интерфейс на украинском.

Справка УНИАН. Яндекс — российская поисковая система и интернет-портал. По данным Liveinternet за февраль 2012 года, доля Яндекса на поисковом рынке — 59,3%. Яндекс имеет представительства в Украине, Казахстане, Беларуси и Турции. Доход компании в 2011 году составил более 620 млн долл.