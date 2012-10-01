ВОЛЯ покупает провайдера «ОДЕКО»

Провайдер кабельного телевидения и Интернета компания ВОЛЯ получила разрешение от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение провайдера «ОДЕКО», который работает в нескольких городах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании ВОЛЯ.

В компании отметили, что окончательные переговоры и операция по приобретению будут завершены к середине октября.

«Окончательные условия совершенной сделки и любая финансовая информация строго конфиденциальны и не подлежат разглашению ни одной из сторон», - говорится в сообщении.

Среди основных планов компании ВОЛЯ: первоочередное инвестирование в модернизацию присоединяемых телекоммуникационных сетей и в обслуживание абонентов, внедрение современных цифровых технологий, повышение качества и надежности услуг, предложение большего спектра сервисов, модернизация сети Интернет для повышения скорости и надежности услуги, а также предоставление доступа к существенно более широкому перечню высококачественных телевизионных программ со всего мира.

С приобретением «ОДЕКО», ВОЛЯ будет присутствовать в 29 украинских городах (из которых 22 города с населением более 100 000 человек) и иметь покрытие около 3,5 млн домохозяйств. Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является украинским общенациональным кабельным провайдером, который оказывает комплекс услуг (доступ к телепрограммам в аналоговом, цифровом форматах, доступ к Интернету и услуги дата-центра). Акционерами компании являются Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, семейство фондов под управлением SigmaBleyzer (UGF III, SBF IV),- инвесторами которых выступает, в том числе, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

В группу компаний «ОДЕКО» входят провайдеры ряда городов Украины, оказывающие услуги кабельного ТВ и доступа в Интернет в Трускавце, Запорожье, Луцке, Львове и области, Черновцах, Тернополе и др.