Детская железная дорога Донецка перевезла около 20 тыс. пассажиров

Детская железная дорога, расположенная в парке культуры и отдыха Киевского района Донецка за сезон работы в 2012 году с мая по октябрь 2012 года перевезла 19,562 тыс. пассажиров — практически в 2 раза больше, чем в сезоне 2011 года.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги, детская железная дорога работала с 1 мая по 30 сентября.

В течение этого периода перевезено 19 562 пассажира. Это самый большой показатель за все годы работы малой дороги и практически вдвое больше, чем в прошлый сезон.

Напомним, на Донецкой детской железной дороге все работы выполняют дети.

В течение лета 2012 года на детской железной дороге прошли практику 1130 юных железнодорожников из Донецка, Макеевки и Ясиноватой.