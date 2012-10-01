Госспецсвязи утвердила показатели качества услуг доступа к Интернету

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) обнародовала разработанный ведомством проект приказа “Об утверждении показателей качества услуг по передаче данных, доступа к Интернету и их уровней”.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Госспецсвязи .

Как отметили в Госспецсвязи, сегодня потребители услуг «являются незащищенными» в вопросе получения услуг передачи данных и доступа в Интернет, поскольку в Украине нет нормативного документа, который регулировал бы вопрос предоставления надлежащего уровня качества таких услуг, предусмотренных Законом Украины “О телекоммуникациях” и Правилами предоставления услуг.

Согласно сообщению, с момента вступления в силу приказа, создается основа для деятельности операторов, провайдеров телекоммуникаций, в части обеспечения качественных услуг по передаче данных и доступа к Интернету, для Национальной комиссии по вопросам регулирования отрасли связи и информатизации – в части осуществления в соответствии с компетенцией функции контроля за качеством предоставления услуг, а для потребителей - получения услуг установленного уровня качества.

Как отмечается в сообщении, показателями результативности предложенного регуляторного акта является: улучшение эффективности деятельности операторов и провайдеров телекоммуникаций; уменьшение количества случаев предоставления услуг потребителям услуг по передаче данных и доступа к Интернету с отклонением от установленных норм; повышение качества полученных потребителями услуг по передаче данных и доступа к Интернету.