С 13 октября в поезде «Луганск-Киев» будет плацкартный вагон только для жителей Купянска

С 13 октября в составе поезда «Луганск-Киев» будет следовать плацкартный вагон только для жителей Купянска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южной железной дороги, чтобы жителям Купянска было удобнее добираться в столицу, с 13 октября в составе поезда № 126/125 сообщением «Луганск-Киев» устанавливается переменный трафарет в плацкартном вагоне № 7 (места с 1-го по 52-е) в одном направлении.

"Это значит, что все места в седьмом вагоне поезда «Луганск-Киев» оставляются для купянчан, — разъяснил первый заместитель начальника пассажирской службы Южной железной дороги Игорь Плескач. — Из Луганска в этот вагон пассажирам будут продаваться билеты только до Купянска. Таким образом, купянчане могут спокойно покупать билеты в Киев на «свой» вагон за 45 суток до отправления поезда."

По его словам, "Укрзалізниця" также сейчас рассматривает вопрос об установлении переменного трафарета в поезде «Луганск-Киев» на 15 купейных мест.

Справка УНИАН. Поезд № 126/125 сообщением «Луганск-Киев» курсирует ежедневно, отправление со станции Купянск-Узловой в 17.28. Прибытие в Киев – в 5.22.

В прошлом году под номером 126/125 курсировал поезд «Дебальцево-Хмельницкий» Донецкой железной дороги. В начале нынешнего года ДЖД изменила маршрут следования этого поезда на «Луганск-Киев». При этом были отменены два прицепные вагоны к этому поезду сообщением «Купянск-Киев».

По многочисленным просьбам жителей Купянска руководством ЮЖД в начале сентября была направлена просьба в «Укрзалізницю» о назначении прицепного вагона «Купянск-Киев». В ответ пришло разрешение на установление переменного трафарета.