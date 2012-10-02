«Укрзализныця» изучает возможность увеличения числа рейсов «Украинского экспресса»

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») изучает возможность увеличения количества рейсов скоростного межрегионального электропоезда категории Интерсити+ «Украинский экспресс» на направлении Киев-Харьков-Киев.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», по результатам мониторинга пассажиропотоков на пятницу, 5 октября, назначен дополнительный дневной третий рейс электропоезда «Украинский экспресс» по направлению Киев-Харьков, а на воскресенье 7 октября - третий рейс из Харькова в Киев.

«В дальнейшем, если предложенный дневной рейс будет пользоваться спросом, в пятницу и воскресенье «Украинские экспрессы» будут осуществлять три рейса в день», - сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Игорь Гладких.

По его словам, скоростные электропоезда, курсирующие по направлению Харьков-Киев-Харьков, пользуются наибольшим спросом у пассажиров, населенность вечерних поездов достигает 100%, средняя населенность - более 80%.

Напомним, с момента внедрения скоростного движения (27 мая) на территории Украины услугами электропоездов «Украинский экспресс» воспользовались более 348 тыс. человек.

Справка УНИАН. Поезд категории Интерсити+ (ИС+) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem. Поезда Skoda относятся к классу Интерсити.