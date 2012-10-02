ГАИ предупреждает участников незаконных уличных гонок о штрафах и ограничениях свободы

Госавтоинспекция Киева призывает участников уличных гонок считаться с тем, что подобные мероприятия, если на их проведение нет разрешения, являются незаконными.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ г. Киева, за препятствование движению транспортных средств, в соответствии с ч. 3 ст. 122 Административного кодекса Украины, предусмотрено наложение штрафа в размере от 525 до 680 гривень. Если же движение транспортных средств вообще заблокировано, тогда, в соответствии со ст. 279 Уголовного кодекса Украины, наступает уголовная ответственность, которая предусматривает не только штрафные санкции, но и ограничение свободы на срок до трех лет.

Управление ГАИ Киева призывает как организаторов, так и участников незаконных уличных гонок отказаться от таких незаконных действий, вместо этого проводить их в рамках закона, например, на спорткомплексе «Чайка».