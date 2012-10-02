В Севастополе на линию пассажироперевозок вышел «норвежский» морской катер

В Севастополе 1 октября на линию пассажироперевозок по маршруту «Артиллерийская бухта – Северная сторона» впервые вышел один из двух приобретенных российским инвестором для нужд Севастопольского морского торгового порта весной текущего года морской катер на 600 мест.

Как передает корреспондент УНИАН, власти города заявляют, что пуск катера «Капитан-лейтенант Казарский» приурочен к Международному дню людей преклонного возраста и Дню ветеранов. «Севастополь – морской город, поэтому и День ветеранов мы решили отметить по-морскому - сделать первый рейс катера на «Северную», - сказал, обращаясь к ветеранам, глава Севастопольской ГГА Владимир Яцуба.

По словам губернатора Севастополя, одной из особенностей данного катера является то, что в отличие от работающих в Севастополе десятки лет пассажирских катеров он может ходить и в штормовую погоду, то есть, морское сообщение Северной стороны с остальным городом теперь будет постоянным. «Они своим ходом пришли через Атлантику с Норвегии. Проверенные морем, регистром, специалистами», - добавил В.Яцуба.

Глава СГГА также сообщил, что «инвестор берётся взять в аренду 10 катеров, которые изношены (имеются в виду катера Севастопольского морского торгового порта, отданные в аренду одной из местных частных фирм – УНИАН), чтобы их поставить на ремонт и привести в нормальное состояние, сделать их безопасными и комфортными». «Мы намерены восстановить все перевозки, которые вёл торговый порт в летний период времени, на пляжи, в Инкерман, Учкуевку, всё, как было в советское время», - уточнил градоначальник.

После завершения ремонта причалов, углубления дна в районе причала «Графская пристань» катера «Капитан-лейтенант Казарский» и «Адмирал Клокачёв» будут ходить по маршруту «Графская пристань» – «Северная сторона».

Справка УНИАН. Севастополь является единственным городом в Украине, где круглогодично осуществляются маршрутные пассажирские перевозки катерами и паромами на Северную сторону и в Инкерман. В год пассажиропоток составляет около 5 млн. человек.