ЮЗЖД за 9 месяцев предупредила хищения материальных ценностей на 320 тыс. грн

Подразделения военизированной охраны Юго-Западной железной дороги (ВОХР ЮЗЖД) за 9 месяцев 2012 года предупредили 136 краж грузов и имущества железной дороги на общую сумму 320 тыс. грн.

В августе 2012 года железнодорожники предотвратили 17 ограблений и задержали 26 злоумышленников. В том числе, пресечены 2 кражи грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, задержаны и переданы в правоохранительные органы 5 человек.

Всего с начала 2012 года на ЮЗЖД зафиксировано 207 краж железнодорожного имущества. Нанесенный ущерб оценивается в 670 тыс. грн.

Работники военизированной охраны задержали 193 человека, пытавшихся ограбить железную дорогу.