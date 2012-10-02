«АэроСвит» и МАУ поддерживают планы развития «Борисполя» как конкурентоспособного хаба

Крупнейшие украинские авиакомпании «АэроСвит» и «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) поддерживают планы правительства Украины трансформировать аэропорт «Борисполь» в мощный международный узловой аэропорт (хаб).

Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

«АэроСвит» и МАУ приветствуют намерение правительства решить эту задачу путем привлечения на конкурсной основе профессиональной компании с подтвержденным международным опытом управления объектами авиационного транспорта», - говорится в заявлении авиакомпаний. В то же время, «АэроСвит» и МАУ отмечают, что «общепринятая мировая практика подтверждает ключевую роль базовых авиаперевозчиков в развитии международных аэропортов как мощных конкурентоспособных хабов».

Согласно сообщению, МАУ и «АэроСвит» совместно обеспечивают около 70% пассажиропотока, который обслуживается «Борисполем». Таким образом, две крупнейшие сетевые авиакомпании Украины активно способствуют развитию аэропорта «Борисполь» в качестве хаба.

«В связи с этим и «АэроСвит», и МАУ рассчитывают на то, что они будут привлечены руководством отрасли к разработке основных условий концессионного конкурса», - говорится в заявлении компаний.

При этом МАУ и «АэроСвит» отмечают, что «оптимальный выбор концессионера-эксплуатанта возможен только при абсолютной открытости и прозрачности конкурса, обеспечении доступа к участию в нем всех желающих и выделении достаточного времени на его проведение».

«Учитывая стратегическое значение для страны решения, которое будет принято по итогам концессионного конкурса, какая-либо поспешность в его организации недопустима», - говорится в заявлении авиаперевозчиков.

Кроме того, крупнейшие авиакомпании Украины сообщают, что «начинают консультации с ведущими международными компаниями – операторами аэропортов – относительно их участия в будущем конкурсе и в перспективе рассматривают возможность создания консорциума с целью обеспечения наиболее эффективного взаимодействия базовых авиаперевозчиков и аэропорта «Борисполь»».

Напомним, 26 сентября 2012 года Кабинет министров Украины принял постановление, которым внес аэропорт «Борисполь» в перечень объектов права госсобственности, которые могут передаваться в концессию.

По расчетам Министерства инфраструктуры, концессионер направит в развитие аэропорта “Борисполь” в ближайшие два года не менее 2,3 млрд грн. При этом ожидается, концессионные платежи за первые 10 лет составят 1,5 млрд грн платежей. Кроме того, концессионер погасит внешние существующие заимствования аэропорта в размере 4,8 млрд грн.

В начале 2012 года вице-премьер-министр министр инфраструктуры Борис Колесников сообщал о переговорах с четырьмя международными компаниями о передаче им в концессию аэропорта «Борисполь».

Авиакомпания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины.

Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 21 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 20 самолетов «Боинг 737».

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.