Маркетологи пассажирских железнодорожных перевозок обменялись опытом в Харькове

В конце сентября в Харькове состоялась III Международная научно-практическая конференция по проблемам маркетинга, логистики, общего менеджмента, менеджмента, экономики и инвестирования в пассажирский сектор железнодорожного транспорта.

Как отмечает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), маркетинг на железнодорожном транспорте в последние годы стал действенным инструментом в решении практических проблем по организации пассажирских перевозок. Ведь в данной научной дисциплине главным предметом является разработка программ привлечения и удержания платежеспособного пассажира, понимания потребителей услуги, анализ и оценка эффективности рекламы и стимулирования спроса на пассажирские железнодорожные перевозки. Все это необходимо железнодорожникам для сохранения ведущего положения на рынке пассажирских перевозок в условиях растущей конкуренции с авиа-и автоперевозчиками.

Сегодня уже очевидно, что после реформирования, когда железнодорожная отрасль получит экономическую свободу, пассажирский сектор не сможет функционировать, тем более, развиваться, если не будет ориентироваться на требования пассажиров, а маркетинг станет важнейшим средством конкурентной борьбы - как в любой частной компании.

Маркетологи железных дорог Украины стремятся овладеть новыми методами для того, чтобы успешно работать в новых условиях. Уже не первый год они собираются вместе с ведущими учеными профильных вузов в рамках работы Международной научно-практической конференции «Маркетинг и логистика в системе менеджмента пассажирских перевозок железнодорожного транспорта». Целью конференции стало обобщение опыта внедрения маркетинговых и логистических концепций деятельность пассажирских хозяйств на железнодорожном транспорте Украины, России, Беларуси и Польши, совершенствование маркетингового менеджмента, углубление маркетинговой ориентации пассажирских хозяйств, развитие теоретических основ оптимизации материальных, финансовых, информационных, инвестиционных потоков, внедрение современных технологий кадрового менеджмента, повышения безопасности железнодорожных пассажирских перевозок и поиск приоритетных путей девелопмента отраслевых медицинских учреждений.

Для решения этих задач организатор конференции - Главное пассажирское управление Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины - привлек более 90 участников-представителей Укрзализныци, железных дорог Украины, высших учебных заведений, АО «ПКП Интерсити» (Польша), ОАО «Федеральная пассажирская компания» (Россия), БелГУТ (Беларусь) и других организаций. В конференции приняли непосредственное участие 70 чел.

Во время рабочих заседаний участниками конференции были представлены результаты последних научных исследований и практические наработки в области маркетинга, логистики, менеджмента, экономики и инвестиций, кадрового менеджмента, безопасности, здравоохранения и девелопмента медицинских учреждений железнодорожного транспорта Украины, Польши, Беларуси, России. Было заслушано более 30 докладов, каждая из которых имела большой резонанс среди слушателей, поэтому все дискуссии носили актуальный и острый характер.

По решению конференции принят целый перечень рекомендаций, направленных на улучшение культуры обслуживания пассажиров в поездах и на вокзалах, в результате более эффективного менеджмента и логистики пассажирских перевозок.