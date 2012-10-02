"Укрзализныця" начала продажу билетов с оплатой по технологии WebMoney

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с 27 сентября ввела продажу билетов on-line с оплатой по технологии WebMoney и за 6 дней продала по ней более 200 билетов.

Как сообщает «Укрзализныця», при покупке билета по технологии WebMoney пассажир получает уникальный код, который можно сразу распечатать на обычной бумаге или просто правильно записать.

Затем по этому коду пассажир может получить свой билет в любой кассе, которая осуществляет продажу билетов на пассажирские поезда.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины за 8 месяцев 2012 года через Интернет реализовали 1,3 млн железнодорожных билетов, в том числе 226 тыс. билетов в августе 2012 года.

Сегодня более 3,8% билетов от общего продажи оформляется через Интернет.