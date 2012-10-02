Внесены изменения в госбюджет для завершения строительства метро в Днепропетровске

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно финансирования проекта «Завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровске».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона (№ 11257) проголосовали 264 народных депутата из 331 зарегистрированного в сессионном зале.

Законом дополняется Закон Украины «О Государственном бюджете на 2012 год» новой статьей, согласно которой предоставление средств Министерством финансов коммунальному предприятию «Днепропетровский метрополитен» Днепропетровского городского совета (за счет кредита, привлеченного государством от Европейского банка реконструкции и развития для реализации проекта «Завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровске») осуществляется на безвозвратной основе и на условиях возмещения Днепропетровским городским советом расходов государственного бюджета по обслуживанию кредита, привлеченного государством от ЕБРР для реализации проекта «Завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровске», а также при условии внесения Днепропетровским городским советом в государственный бюджет платы за предоставление кредитных средств в размере, установленном Кабинетом министров Украины.

Кроме того, предусмотрено освободить коммунальное предприятие «Днепропетровский метрополитен» от обязательства предоставлять обеспечение выполнения обязательств перед государством по возмещению расходов государственного бюджета, понесенных в связи с получением кредита ЕБРР для реализации вышеупомянутого проекта.

Закон будет способствовать привлечению кредитных средств ЕБРР в размере 152 млн евро для завершения строительства метро в Днепропетровске.

Как сообщал УНИАН, 27 июля т.г. министр финансов Украины Юрий Колобов и директор Департамента муниципальной и экологической инфраструктуры Европейского банка реконструкции и развития Жан-Патрик Марке официально подписали кредитное соглашение между ЕБРР и Украиной о предоставлении банком 152 млн евро на завершение строительства метрополитена в Днепропетровске.

Строительство метро в Днепропетровске началось в 1981 году, первый участок линии введен в эксплуатацию 29 декабря 1995 года. Метро имеет 6 станций, длину 7,82 км. На протяжении 15 лет системные работы по продолжению строительства метро не проводились.

Эксплуатационная длина второго пускового участка - 4 км. В него войдут 3 новые станции - "Театральная", "Центральная" и "Музейная".