МАУ и «АэроСвит» намерены создать консорциум для участия в концессии «Борисполя»

Крупнейшие авиаперевозчики Украины и базовые авиакомпании Международного аэропорта «Борисполь» – «Международные авиалинии Украины» (МАУ) и «АэроСвит – Украинские Авиалинии» намерены создать консорциум для участия в конкурсе на определение концессионера этого крупнейшего аэропорта Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во вторник, 2 октября, сообщил президент МАУ Юрий Мирошников, комментируя информацию о включении аэропорта «Борисполь» в перечень объектов, которые могут быть переданы в концессию.

«Мы вместе с «АэроСвитом» хотим претендовать на роль местного бизнеса, который мог бы вместе с международными партнерами принять участие в конкурсе. Мы приступаем к поиску вариантов, чтобы найти такого партнера, сделать консорциум под данный проект и принять участие в конкурсе», – сказал он.

По словам Ю.Мирошникова, предполагается, что в консорциум войдут авиакомпании, которые «будут обеспечивать хлеб этому аэропорту», а также профессиональная управляющая структура и инвестор.

При этом Ю.Мирошников отметил, что МАУ и «АэроСвит» не будут вносить в консорциум свои финансовые ресурсы, а будут обеспечивать пассажиропоток.

«Мы рассматриваем себя как партнеров, которые вносят свои объемы перевозок», – сказал он.

По словам Ю.Мирошникова, для участия в конкурсе по определению концессионера «Борисполя» МАУ и «АэроСвит» должны объединиться.

«По отдельности выступать бессмысленно. Если не участвовать в этом, то интересы базовых авиаперевозчиков не будут учтены, а если будет только одна авиакомпания, то это будет повод для подозрений», - сказал он.

Кроме того, Ю.Мирошников отметил, что в условия конкурса на определение концессионера аэропорта «Борисполь» необходимо «включить условие о привязке концессионного сбора к обороту предприятия», а также таким образом сформулировать их, чтобы концессионер мог развивать инфраструктуру, не повышая сборов».

Он также высказал мнение, что привлечение крупного европейского концессионера, управляющего аэропортами, может привести к риску. «Международный концессионер может получить «Борисполь», чтобы «убить» его, чтобы он никогда не развился в крупный хаб», - сказал Ю.Мирошников.

В то же время, по его мнению, украинские структуры, даже имеющие достаточные финансовые ресурсы, не могут самостоятельно выступать в роли концессионера из-за отсутствия опыта управления такими объектами.

«Если делать концессию правильно, то нужно привлекать тех, кто имеет понимание структуры хабов», - сказал он.

Кроме того, Ю.Мирошников высказал опасение, что привлечение концессионера в лице коммерческой структуры может вызвать риск бесконтрольного повышения аэропортовых сборов и арендных платежей.

«Есть опасение неадекватных аэропортовых сборов и повышения аренды. На монополию коммерческой структуры повлиять нельзя», - сказал он.

Напомним, 26 сентября 2012 года Кабинет министров Украины принял постановление, которым внес аэропорт «Борисполь» в перечень объектов права госсобственности, которые могут передаваться в концессию.

По расчетам Министерства инфраструктуры, концессионер направит в развитие аэропорта “Борисполь” в ближайшие два года не менее 2,3 млрд грн. При этом ожидается, что концессионные платежи за первые 10 лет составят 1,5 млрд грн. Кроме того, концессионер погасит внешние существующие заимствования аэропорта в размере 4,8 млрд грн.

В начале 2012 года вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников сообщал о переговорах с четырьмя международными компаниями о передаче им в концессию аэропорта «Борисполь».

Справка УНИАН. Авиакомпания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 21 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 20 самолетов «Боинг 737». Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» – крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом – до 8 млн человек.