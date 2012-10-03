«Борисполь» усовершенствовал обслуживание пассажиров с ограничениями по зрению

Представители Национальной ассамблеи инвалидов Украины протестировали доступность терминала «D» Международного аэропорта «Борисполь» для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщает аэропорт, по рекомендациям представителей ассамблеи, в терминале «D» были установлены тактильно-контрастные указательные полосы, с помощью которых пассажиры, имеющие ограничения по зрению, могли бы ориентироваться в помещениях аэровокзала.

Новый терминал оборудован лифтами, эскалаторами, пандусами, автоматическими дверями и специальным мобильным инвентарем. В аэропорту работает квалифицированный персонал, который всегда готов создать максимально комфортную атмосферу пребывания пассажиров с особыми потребностями.

Таким образом, пассажиры с особыми потребностями могут даже без посторонней помощи попасть от мест высадки из транспорта до информационной справки, которая находится в зале вылета терминала «D». Далее квалифицированный персонал поможет пассажирам с особыми потребностями пройти все необходимые формальности.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн. человек.

Терминальный комплекс «D» аэропорта «Борисполь» - крупнейший в Украине и может обслуживать до 15 млн пассажиров в год. Площадь терминального комплекса 107 тыс. кв. м. Стоимость проекта - 4,8 млрд грн.

Комплекс «D» оснащен 11 стационарными аэромостами для посадки и высадки пассажиров, которые позволяют принимать 6 крупных (класса «Боинг-747») и 5 средних (класса «Боинг 737») самолетов.