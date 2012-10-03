Станции метро «Дорогожичи» и «Вокзальная» «минировала» психически больная женщина

Сотрудники милиции установили человека, который 1 октября «заминировал» станцию киевского метро "Дорогожичи".

Этим человеком оказалась 24-летняя психически больная женщина, которая несколько недель назад аналогичным способом сообщила о закладке взрывчатки на станции метро «Вокзальная», сообщили УНИАН в Управлении охраны Киевского метрополитена.

После первого задержания женщина была помещена в психиатрическую больницу, где она находится на учете, однако, воспользовавшись мобильным телефоном своей соседки, она снова сделала ложное сообщение о заминировании.

Сейчас женщина проходит психиатрическое обследование, которое должно установить, является ли она подсудной по состоянию здоровья.

В случае, если медики дадут положительное заключение, за второе ложное сообщение женщине грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.