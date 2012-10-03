Уплата сбора на обязательное пенсионное страхование при перерегистрации авто упразднена

Верховная Рада 2 октября приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования налогообложения при отчуждении транспортных средств".

За данное решение проголосовали 262 из 300 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, сообщили УНИАН в Информационном управлении ВР.

Законом внесены изменения в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно упрощения и удешевления процедур отчуждения и регистрации автотранспортных средств.

С этой целью законом предусматривается ввести возможность определения оценочной стоимости легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов при их отчуждении (продаже, дарении, наследовании) физическими лицами, исходя или из среднерыночной стоимости, порядок определения которой устанавливается Кабинетом министров, или из оценочной стоимости, определенной согласно закону.

Также предусмотрено отменить уплату сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при второй и последующих регистрациях транспортных средств (перерегистрации).

В качестве компенсатора потерь Пенсионного фонда Украины от такой отмены предлагается вместо действующего 3% сбора при каждой регистрации (перерегистрации) автомобилей ввести взимание этого сбора исключительно при первой регистрации и установить дифференцированные ставки сбора (от 3% до 5%) в зависимости от стоимости автомобилей (от 165 до 290 и более размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц).

Законом уменьшен размер государственной пошлины за нотариальное удостоверение договоров отчуждения транспортных средств с 1% (для родственников продавца) и 5% (для других лиц) до 1 и 5 необлагаемых минимумов доходов граждан (для родственников и других лиц, соответственно).