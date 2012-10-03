В центре Киева появились две бесплатные велопарковки

В центре Киева заработали две специально обустроенные бесплатные велопарковки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, силами КП «Киевтранспарксервис» велосипедные парковки появились на улице Владимирской, 50 и на Крещатике, 36.

Первые велопарковки появились на остановках общественного транспорта на Русановской набережной (на 6 мест), а также возле станций метро «Позняки» и «Харьковская» (на 10 мест каждая).

В ближайшее время в городе должны появиться велосипедные паркинги по 27 адресам. Это позволит одновременно припарковать 182 велосипеда.

Так, паркинги на 10 мест обустроят возле Музея национальной архитектуры и быта Украины (ул. Академика Заболотного), у входа в Национальный ботанический сад им. Гришко и на площади перед Дворцом спорта. Велосипедные стоянки на 6 мест обустроят возле Национальной библиотеки Украины им. Вернадского, на Оболонской набережной, возле Николаевского костела, рядом с водно-информационным центром и Национальной парламентской библиотекой, возле «Ракушки» в Мариинском парке, на площади Славы (возле центрального входа в парк и возле туалета), рядом с музейным комплексом «Художественный арсенал» и памятником жертвам Голодомора.

Велопарковки, каждая из которых рассчитана на 6 мест, обустроят также на Почтовой площади и в парке «Владимирская горка» возле фуникулера, в сквере на Контрактовой площади, возле Национального заповедника «София Киевская», в парке «Золотые ворота», возле Национальной оперы Украины, рядом с Домом архитектора и Национальным научно-природоведческим музеем, возле Александровского костела, у входа в Киевский зоопарк и на Михайловской площади.

Перечень адресов велосипедных парковочных мест и их внешний вид был согласован с Ассоциацией велосипедистов города Киева и с учетом потребностей велосипедистов.

В пресс-службе напомнили, что сегодня городская власть работает над реализацией инициативы Стратегии развития города Киева до 2025 года, которая предусматривает активное развитие альтернативных видов транспорта – в первую очередь велосипедного. Согласно программе, запланировано обустройство 17 велосипедных дорожек на основных магистралях города, а также обустройство велосипедных трасс в парках и скверах. На всех улицах и автодорогах, которые сейчас капитально ремонтируются, строятся или проектируются, в обязательном порядке предусматривается обустройство велосипедных полос.