Украино-турецкие грузоперевозки будут осуществляться без переоформления документов

Перевозки грузов между Украиной и Турцией в международном прямом грузовом железнодорожно-паромном сообщении вскоре будут осуществляться без переоформления перевозочных документов.

Как сообщил УНИАН начальник главного коммерческого управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Юрий Меркулов, это стало возможным благодаря подписанию Правил перевозок грузов и организации эксплуатации грузовых вагонов в международном прямом грузовом железнодорожно-паромном сообщении между портами Украины и портами Турецкой Республики, имеющими железнодорожное сообщение.

«Административные формальности, связанные с переоформлением одного перевозочного документа на другой при перевозке грузов железнодорожным, морским и автомобильным транспортом, с использованием паромных переправ между портами Украины и Турции, будут упрощены. При этом появляется перспектива перевозок с использованием унифицированной накладной. Такой шаг открывает большие возможности для реализации транзитного потенциала стран в направлении юг-север», - сказал он.

По словам Ю. Меркулова, в настоящее время турецкая сторона проводит модернизацию портовой инфраструктуры и проводит работу по гармонизации международного транспортного права.

Он также отметил, что в настоящее время два украинских терминала, способных принимать такие паромы, недозагружены.

«У нас есть два терминала, которые способны принимать такие паромы. Сегодня они загружены на 15-20% от мощностей - Керчь и Ильичевск. С турецкой стороны отправление паромов планируется не только из порта Дериндже, а Самсун и других », - сказал Ю.Меркулов.

Как сообщалось, за 8 месяцев 2012 года объем грузовых перевозок между Украиной и Турцией составил более 12 млн тон — на 13% больше, чем за соответствующий период 2011 года.

В структуре общих перевозок грузов между Украиной и Турцией преобладают экспортные - 61% и транзитные грузы с назначением в Турцию - 38%.

Справка УНИАН. В экспериментальном режиме железнодорожно-паромное сообщение между Украиной и Турцией действует с 2004 года через порты Ильичевск-Дериндже.

По данным Министерства инфраструктуры, после вступления в силу Правил организации грузовых перевозок между странами Украина и Турция в рамках межправительственного соглашения об организации международного прямого грузового железнодорожно-паромного сообщения от 25 января 2011 года намерены начать рейсы из Ильичевска в Самсун (740,52 км, или 396 морских миль).