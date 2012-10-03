Правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом изменятся

Министерство инфраструктуры инициирует внесение изменений в Правила перевозок пассажиров и багажа, грузов и почты железнодорожным транспортом Украины.

Соответствующий проект приказа размещен на сайте ведомства.

Изменения, в частности, предусматривают, введение понятия «единый проездной документ», который будет обозначать проездной документ, оформленный на одном бланке для двух поездок, например, поездки с одной пересадкой или «туда-обратно».

Кроме того, предлагается введение понятия «дополнительного поезда» - поезда, не включенного в поезда круглогодичного курсирования.

Также предлагается введение бонусной системы продажи, при которой предусматривается предоставление скидок при соответствующих условиях, накопление бонусов и их использование.

Напомним, в конце сентября Минифраструктуры представило проект новых Правил воздушных перевозок пассажиров и багажа, которые должны обеспечить приведение стандартов и норм обслуживания пассажиров и багажа при воздушных перевозках в соответствие с требованиями законодательства и международных норм.