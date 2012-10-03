Украина построит 2 тыс. км автодорог в 2013-2018 гг - проект госпрограммы

В Украине планируется построить около 2 тыс. км новых автодорог, соответствующих европейским стандартам.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, строительство предусмотрено проектом Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2013-2018 годы, разработку которого завершает ведомство.

Кроме того, проект предусматривает ремонт 30 тыс. км дорог, в первую очередь, ведущих к крупным городам и имеющих наибольшую интенсивность движения.

Также проект предусматривает, что «имеющееся на сегодня количество автодорог - 169,5 тыс. км, будет приведено в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние». При этом ведомство не уточняет, будут ли эти дороги реконструированы.

Кроме того, Мининфраструктуры отмечает, что стоимость программы развития автодорог составит 264,553 млрд грн.

Напомним, ранее ведомство сообщало, что согласно концепции госпрограммы развития автодорог общего пользования на 2013-2018 годы, ее стоимость составляет 227,15 млрд грн.

Напомним, концепция Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2013-2018 годы была одобрена распоряжением Кабмина № 719-р от 3 сентября 2012.

Справка УНИАН. Согласно данным, приведенным в на сайте Мининфраструктуры, объем финансирования дорожных работ за последние 10 лет составил 14-34% потребности, определенной учеными Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П.Шульгина (далее — ГосдорНИИ). В частности, на 1 января 2012 года с начала реализации госпрограммы развития автодорог на 2007-2011 годы на выполнение мероприятий было направлено 62,2 млрд грн - 93% от ориентировочных объемов финансирования, в том числе поступления специального фонда госбюджета составили 115,7% плана, поступления средств местных бюджетов — 56,4%, поступления из других источников — 84%.

Протяженность украинской сети автомобильных дорог общего пользования составляет 169,5 тыс. км. На автодорогах насчитывается 16,172 тыс. мостов и путепроводов общей протяженностью 381,9 тыс. погонных метров.