Аэропорт «Киев» (Жуляны) ввел в эксплуатацию новый перрон площадью 28 тыс. кв. м

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) 4 октября ввел в эксплуатацию новый перрон площадью 28 тыс. кв.м.

Как сообщил УНИАН генеральный директор аэропорта Александр Нестеренко, новый перрон, расположенный около нового международного терминала А, позволяет одновременно разместить на нем шесть среднемагистральных воздушных судов типа Boeing-737 или Airbus A320.

После ввода нового перрона число стоянок для среднемагистральных самолетов в аэропорту «Киев» (Жуляны) увеличилось с четырех до десяти.

«Увеличение стоянок для среднемагистральных самолетов позволит аэропорту «Киев» развиваться дальше, т.к. в ближайшее время планируется увеличение числа полетов на таких авиалайнерах», - сказал он.

По словам А. Нестеренко, базовая авиакомпания аэропорта «Киев» (Жуляны) Wizz Air планирует получить в 2013 году третий среднемагистральный самолет A320.

Строительство нового перрона велось с апреля 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-августе 2012 года обслужил 501,4 тыс. пассажиров - на 80% больше, чем в январе-августе 2011 года.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 25 мая 1924 года. 2 февраля 1994 года Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию, и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем частных инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.

Пропускная способность терминала - до 500 пассажиров в час на вылет. В перспективе планируется расширение терминала с увеличением пропускной способности до 1500 человек в час.

За средства госбюджета было профинансировано 217 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и светосигнального оборудования.