Аэропорт «Киев» до конца года намерен ввести телетрап

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) планирует до конца 2012 года ввести в новом терминале А телескопический трап (рукав).

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор аэропорта Александр Нестеренко.

В настоящее время выполняются работы по подготовке фундамента для размещения телетрапа.

Телетрап позволит пассажирам проходить в самолет без необходимости выхода на улицу.

Напомним, Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) 4 октября ввел в эксплуатацию новый перрон площадью 28 тыс. кв. м, который позволяет одновременно разместить на нем шесть среднемагистральных воздушных судов типа Boeing-737 или Airbus A320.

После ввода нового перрона число стоянок для среднемагистральных самолетов в аэропорту «Киев» увеличилось с четырех до десяти.

Аэропорт в январе-августе 2012 года обслужил 501,4 тыс. пассажиров - на 80% больше, чем в январе-августе 2011 года.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 25 мая 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию, и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем частных инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.

Пропускная способность терминала - до 500 пассажиров в час на вылет. В перспективе планируется расширение терминала с увеличением пропускной способности до 1500 человек в час.

За средства госбюджета было профинансировано 217 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и светосигнального оборудования.