«Укрзализныця» договорилась с РЖД о перевозке порожних вагонов по электронной накладной

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») договорилась с ОАО «РЖД» (Российские железные дороги) о перевозке порожних вагонов из Украины в Россию и из России в Украину по безбумажной технологии с использованием электронной юридически действующей накладной.

Как сообщил УНИАН генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак, новая система перевозки порожних вагонов начнет действовать до конца 2012 года.

Она позволит упростить переход порожних вагонов через границу и уменьшит время обработки вагонов на станциях.

«Первые перевозки порожних вагонов между Украиной и Российской Федерацией начнутся уже до конца текущего года. Стороны приняли решение, что проект будет реализован сразу по схеме «все станции «Укрзализныци» - все станции РЖД» без определения пилотного полигона», - сказал он.

В. Козак отметил, что украинские железнодорожники первыми на пространстве СНГ и в Европе начали развивать электронный документооборот в грузовом сообщении.

«Скоро все грузовые перевозки будут осуществляться по электронному документу. В этом году мы закрываем внешние стыки и транзитные перевозки. Это серьезный прорыв», - сказал он.

Также В. Козак сообщил, что «Укрзализныця» ведет работу над внедрением электронного оформления в международном сообщении груженых вагонов и переходом на безбумажные технологии в других сферах.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

Железные дороги Украины за 8 месяцев 2012 года перевезли 304,142 млн тонн, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2011 года. В частности, в январе-августе 2012 года на железных дорогах на 14,4% возросли объемы импортных перевозок - до 23,037 млн тонн, объемы экспортных перевозок возросли на 11,9% - до 92,873 млн тонн.