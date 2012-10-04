ПЖД за 9 месяцев перечислила в бюджеты более 2 млрд грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 9 месяцев 2012 года перечислила в бюджеты разных уровней и целевые фонды социального страхования 2,034 млрд грн — на 3% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Как сообщает ПЖД, в частности, в госбюджет дорога направила 865,740 млн грн, в том числе НДС — 654,614 млн грн, в местные бюджеты — 333,755 млн грн.

Взносы в государственные целевые фонды социального страхования составили 834,392 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.