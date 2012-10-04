В сентябре количество доменных имен в домене .UA увеличилось на 14% - до 688 тыс.

В сентябре 2012 года общее количество доменных имен в домене .UA увеличилось почти на 14%, по сравнению с сентябрем 2011 года, и составило 688 тыс. Об этом сообщили УНИАН в компании «Хостмастер».

Численность доменных имен второго уровня составила 14,4 тыс. (рост составил 16,81%). Все остальные доменные имена - третьего уровня, для регистрации доступен 61 публичный домен: 54 географических и 7 общего назначения.

Самый популярный публичный домен com.ua насчитывает 262,9 тыс. доменных имен (15,4%). Среди географических доменов наибольшей популярностью пользуется домен столицы kiev.ua, в котором делегированы 62,1 тыс. доменных имен (9%).

По данным «Хостмастера», почти 90% доменных имен используются, то есть имеют IP-адрес.

Общее количество кириллических доменных имен за месяц увеличилось на 0,5% по сравнению с августом, до 16,59 тыс., из них в домене com.ua насчитывалось более 9 тыс. кириллических доменных имен, в kiev.ua – 3,8 тыс., в in.ua – около 1,5 тыс.

Услуги регистрации доменов в доменах .UA, .com.ua, .kiev.ua предоставляют 186 регистраторов. Доля рынка, которую контролируют пять наиболее крупных регистраторов, составляет 54,71%.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.